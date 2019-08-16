Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Uzun bir sürenin ardından futbol severler için de hasret sona ermiş olacak. Bu önemli maç öncesi tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz. Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta başlıyor?

DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Denizlispor Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

FATİH TERİM CEZALI



Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.



YENİ TRANSFERLER SAHADA

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar 9 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, bir futbolcuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Özellikle santrfor ve orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun devre arasında kiraladığı Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın bonservisini Standard Liege'den aldı.



Fildişi Sahilli oyuncu Jean Michael Seri'yi Fulham'dan, milli futbolcu Emre Mor'u da Celta Vigo'dan kiralayan Galatasaray, Hollandalı Ryan Babel ile Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Nijeryalı Valentine Ozornwafor'u da kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin transferi için de görüşmelere başlandığını açıkladı.