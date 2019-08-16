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sordu: Bu nasıl Türk takımı?

medyada yer alan ideal 11'ini ve listede bir tek Türk oyuncu dahi olmamasını masaya yatırdı. Ardıç " okuyacak bir futbolcunun bile olmamasını" da eleştirirken Falcao çıkmazı hakkında da yazdı. İşte Ardıç'ın Galatasaray'la ilgili tespitleri;

Giriş Tarihi: 16.8.2019 08:53 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 08:53
Engin Ardıç sordu: Bu nasıl Türk takımı?

Kulüp mü yumurtladı, spor basını mı öyle uygun gördü bilmem ama, Galatasaray'ın "ideal on biri" açıklanmış...

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Liste şöyle: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao... "İlaç için" bir tek Türk oyuncu yok. (Üstelik ortada henüz Falcao da yok, geldiği geleceği falan da yok.) Bunlar hani biraz iyi oynasalar Liverpool'un "kulübesini" de oluşturabilirlerdi. Eh, bu durumda maçtan önce İstiklal Marşı söyleyecek adam da yok. Sıksalar, bize hoşluk olsun diye ezberleyip söylerler ama bunun da bir anlamı olmaz. Bu durumda maçlardan önce İstiklal Marşı söyleme adeti kaldırılsın. Zaten abestir.

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Engin Ardıç sordu: Bu nasıl Türk takımı?
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