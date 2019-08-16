Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi, İstanbul'da

G.SARAY'IN Roma'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Steven Nzonzi dün gece İstanbul'a geldi. Oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak. İşte 5 maddede Fransız yıldızın öne çıkanları:

¦ 30 yaşındaki Fransız futbolcunun babası Kongolu, annesi ise Fransız. Babasının isteğiyle futbolcu oldu.

¦ 2008'de Amiens kulübünde profesyonel oldu. 2014-15 sezonunda Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.

¦ 2016 yılında Sevilla ile Avrupa Ligi kupasını kaldırdı en iyi 11'e seçildi.

¦ 2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk yaşadı.

¦ Steven Nzonzi'ye şu ana kadar oynadığı kulüpler yaklaşık 40 milyon Euro bonservis bedeli öderken en fazla ücreti Roma kulübü Sevilla'dan transfer ederken ödedi (26,6 milyon Euro).