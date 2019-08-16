Mevlüt Tezel: Youtuber hapis cezası almalı

Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da oynanan Süper Kupa maçında sahaya atlayarak organizasyona zarar vermeye çalışan ve Youtuber olduğu öğrenilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kişisel reklamını yapmak için ülke imajına zarar vermekten çekinmeyen Youtuber'la ilgili yazı yazan Günaydın yazarı Mevlüt Tezel 'hapis cezası verilmeli' dedi. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 16.8.2019 09:18Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 09:18
Kadın hakem yönetti, Beşiktaş taraftarı tezahürat yaptı, maç heyecan doluydu ve Liverpool, İstanbul'da penaltılara kalan bir finali daha kazandı. Süper Kupa finali her şeyiyle keyifliydi.