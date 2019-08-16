Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mevlüt Tezel: Youtuber hapis cezası almalı

: Youtuber hapis cezası almalı

Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da oynanan Süper Kupa maçında sahaya atlayarak organizasyona zarar vermeye çalışan ve Youtuber olduğu öğrenilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kişisel reklamını yapmak için ülke imajına zarar vermekten çekinmeyen Youtuber'la ilgili yazı yazan Günaydın yazarı 'hapis cezası verilmeli' dedi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 16.8.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 09:18
Mevlüt Tezel: Youtuber hapis cezası almalı

Kadın hakem yönetti, Beşiktaş taraftarı tezahürat yaptı, maç heyecan doluydu ve Liverpool, İstanbul'da penaltılara kalan bir finali daha kazandı. Süper Kupa finali her şeyiyle keyifliydi.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Mevlüt Tezel: Youtuber hapis cezası almalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN