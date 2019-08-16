Ömer Üründül: Avrupa ligi maçları kıstas kabul edilemez

SORU - Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Konyaspor ve diğer takımlara bakarsak ligde nasıl bir konum alabilirler? Siz bu takımların şansını nasıl görüyorsunuz?

BAŞAKŞEHIR'IN bu seneki durumu için Olympiakos maçındaki futbol ve aldığı kötü sonuç kıstas sayılmaz. İyi oyunculara sahip ve de sistem takımı. Bu sene de tek kayıpları tabii ki Emre Belözoğlu ama onun yanında önemli transferler de yaptılar. Okan Buruk, benim en beğendiğim Türk teknik direktörlerden bir tanesi. Yalnız benim tavsiyem sistemle çok fazla oynamaması. Abdullah Avcı'nın oturttuğu düzende en önemli ilke topa sürekli sahip olmak. Bu çok abartıldığı için ben de bu düzeni zaman zaman eleştirdim. Eğer Okan Buruk bu düzene biraz daha çabuklaştırarak devam ederse başarılı olur. Ama her zaman söylediğim gibi Başakşehir'in karşısında en büyük engel seyircisinin olmamasıdır.

Yeni Malatyaspor bu sene teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ı getirdi. Transferlere ihtiyaçları vardı fakat şu ana kadar bu konuda biraz yetersiz kaldılar, yine de daha zaman var. Ben yine Malatyaspor'un geçen seneye benzer bir performans göstereceğini düşünüyorum. Onlar için de Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçı kıstas kabul edilemez. Benim o karşılaşma için çok üzüldüğüm bir nokta var. Rakip senden iyi oynamış, telafisiz bir skor meydana çıkacağı ortadayken 2-1'i bulup da son dakikada gereksiz bir penaltı ile avantaj kaybetmeleri.

Gazişehir Gaziantep disiplinli bir yönetimin sonucunda geçen sene son anda kaybettikleri Süper Lig şansını bu sene kazandılar. Gaziantep büyük ve önemli bir şehir. Birçok Anadolu şehri gibi çok da güzel yeni bir statları var. O yüzden de Gazişehir'in bu ligde oynaması önemli. Şu ana kadar baktığımızda transfer politikaları da son derece yerinde. Teknik direktör tercihi de doğru. Sumudica zaman zaman agresif hareketler yapan bir teknik adam ama Kayseri'deki performansını beğenmiştim. Bence Gazişehir bu sene ligde kötü günler yaşamaz.