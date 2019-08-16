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maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?

, deplasmanıyla birlikte yeni sezona start verecek. Geçtiğimiz yıl beklentilerin uzağında kalarak 3. Tamamlayan Beşiktaş, bu yıl ’yla birlikte yeni bir takım oluşturdu. Beşiktaş, Sivasspor deplasmanından galibiyet ile ayrılarak yeni sezona mutlu bir başlangıç yapmak istiyor. Futbol severler maç öncesi ‘Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman’ sorularına yanıt arıyorlar. Sabah.com.tr olarak bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 17.8.2019 00:26
Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?

Beşiktaş, ligin açılışını yarın akşam Sivasspor deplasmanında yapacak. Bu sezonun ilk karşılaşmasında Galatasaray, ligin yeni ekibi Denizlispor'a deplasmanda 2-0 kaybetti. Beşiktaş'ta Galatasaray gibi ilk maçında deplasmana giderken, 3 puanla ayrılıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Futbolsever karşılaşma öncesinde 'Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?' ve 'Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman' sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar…

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

Sivasspor Beşiktaş maçı yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Sivasspor Beşiktaş maçı Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?
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