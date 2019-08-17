Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Michael Frey'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de uzun zamandır kendisine kulüp arayan Michael Frey'in yeni adresi belli oldu. Frey Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'le her konuda anlaşan İsviçreli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitti.

Alman ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

İŞTE AYRILIĞIN FOTOĞRAFI





5 GOL 1 ASİST

2018-2019 sezonunda 25 maçta forma giyen İsviçreli forvet, 5 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

MICHAEL FREY KİMDİR?

FC Zürich takımında forma giyen Michael Frey, 19 Temmuz 1994 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. 1,89'luk boyuyla dikkat çeken Frey, profesyonel kariyerine 2012 yılında Young Boys kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Lille, Luzern, Young Boys ve FC Zürich kulüplerinde oynadı.

Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan İsviçreli genç yetenek, Young Boys'dan 2015'de 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Burada bekleneni veremeyince önce Luzern'e kiralandı ardından ise 2016-2017 sezonunda 500 bin Euro bonservis bedeliyle Young Boys'a geri döndü. Frey, geçtiğimiz sezon ise 400 bin Euro karşılığında FC Zürich'e transfer oldu.