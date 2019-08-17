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Son dakika haberi: Galatasaray'daki görevinden istifa ettiği açıkladı!

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığı pozisyonunu yürüten görevinden istifa etti. Hasan Şaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Hasan Şaş, "Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.8.2019 21:32 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 21:43
Son dakika haberi: Hasan Şaş Galatasaray'daki görevinden istifa ettiği açıkladı!

Dün akşam yeni sezonunun ilk maçını gerçekleştiren Galatsaray'da son dakika depremi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığı görevini üstlenen Hasan Şaş kulüpteki görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

'GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM, HAKKINIZI HELAL EDİN'

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Hasan Şaş, "Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Hasan Şaş Galatasaray'daki görevinden istifa ettiği açıkladı!
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