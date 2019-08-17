Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Teknik direktör Kemal Özdeş'le yeniden anlaşan Kasımpaşa'da yeni transferler Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Karim Hafez, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giyecek.

Süper Lig'de Kasımpaşa geçen sezonu 14, Trabzonspor ise 4. sırada tamamlamıştı.

Geçen sezon iki takım arasında Trabzon'da yapılan maçı Trabzonspor 4-2 kazanmış, İstanbul'daki mücadele 2-2 sona ermişti.