Manchester City - Tottenham CANLI

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Manchester City, ligin güçlü ekiplerinden Tottenham'ı sahasında ağırlıyor. Karşılaşma da 60 dakika geride bırakılırken, 2-2 eşitlik devam ediyor. Manchester City'nin gollerini, Raheem Sterling ve Sergio Aguero atarken, Tottenham'ın golleri Lucas Moura ve Lamela kaydetti. Karşılaşma devam ediyor.

Hakem Michael Oliver'ın yönettiği karşılaşma saat 19:30'da başladı.

Manchester City'nin 11'i: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, İlkay Gündoğan, Rodri, De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva, Agüero.

Tottenham'ın 11'i: Lloris, Walker-Peters, Alderweireld, Sanchez, Rose, Winks, Sissoko, Ndombele, Eriksen, Lamela, Kane.