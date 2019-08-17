Radamel Falcao, Galatasaray hazırlıklarına başladı

Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği büyük buluşmaya az kaldı… Monaco'nun yaptığı yeni sözleşme teklifini reddederek Galatasaray'la anlaşan Radamel Falcao, Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

Oyuncunun Galatasaray'a gitmesine izin vererek transfere nokta koyan Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev, son şart olarak Kolombiyalı oyuncudan Metz maçında sahaya çıkmasını istemişti. Monaco formasını bugün son kez sırtına geçirecek olan yıldız futbolcunun, tesislerdeki özel eşyalarını da topladığı bildirildi.

STATTA İMZA TÖRENİ

Ailesiyle birlikte hafta başında İstanbul'a gelerek bir süre otelde kalacak olan Falcao daha sonra bir villaya geçecek. Oyuncunun imza töreni statta olacak ve o gün tüm mağazalarda Falcao formaları satışa çıkacak.

FRANSIZLAR DA PES ETTİ

FRANSIZ medyası sonunda pes etti ve Falcao'nun Galatasaray'a gideceğini dün attığı 'Falcao'nun aklı İstanbul'da' manşetiyle okuyucularına duyurdu. L'Equipe Gazetesi, Monaco'daki evini boşaltan ve Fairmont Otel'de kalan Falcao'nun teknik direktör Leonardo Jardim'in kal ısrarına rağmen Galatasaray ile kesin olarak anlaşmaya vardığı için Portekizli teknik adama olumsuz yanıt verdiğini kaydetti.

TARAFTAR % 99 RAHAT OLSUN

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili üstü kapalı konuştu. Transfer için çalıştıklarını kaydeden Cengiz, "Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler" derken, G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, "Falcao konusunda taraftarın yüzde 99 içi rahat olsun. Falcao ile olan fotoğraf yanlışlıkla birisi tarafından verildi. Ondan daha önemli fotoğraflar var. Çok iyi yerdeyiz" ifadesini kullandı.