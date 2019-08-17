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'ın genç santrforu hakkında İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddiası geldi. 20 yaşındaki milli futbolcunun ve 'le takım arkadaşı olabileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.8.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 14:25
Roma, Beşiktaş'tan Güven Yalçın'ı transfer etmek istiyor

Serie A devi Roma, Cengiz Ünder'in ardından dün de bir başka Türk futbolcu Mert Çetin'i kadrosuna kattığını duyurmuştu. Gençlerbirliği'nden transfer ettiği genç stoperle beş yıllık sözleşme imzalayan başkent kulübünün şimdi de gözünü Beşiktaş'ın milli santrforu Güven Yalçın'a diktiği öğrenildi.

İtalya'da yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde yeni sezon öncesi kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar'da sportif direktör Gianluca Petrachi'nin Siyah Beyazlılar'ın 20 yaşındaki yıldız ismini gündemine aldığını yazdı. Güven'in Kara Kartal'la olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor. (Fanatik)

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Roma, Beşiktaş'tan Güven Yalçın'ı transfer etmek istiyor
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