Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş canlı yayın kanalı...

Spor Toto Süper Lig heyecanı dün akşam oynanan Denizlispor Galatasaray maçıyla birlikte resmen başladı. Yeni sezonunun ilk karşılaşmasına çıkmadan öncesi Beşiktaş'ta eksikler göze batıyor. Atiba, Burak, Karius, Lens sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Mirin ve Roco'da 21 kişilik kadroya dahil edilmedi. Abdullah Avcı komutasında ilk ciddi sınavına çıkacak olan Beşiktaş sezona moralli başlamak istiyor. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor Beşiktaş canlı yayın kanalı hangisi? İşte tüm bu soruların yanıtları…

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? SİVASSPOR BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Futbolseverler müsabakayı Bein Sports ekranlarından izleyebilecekler.