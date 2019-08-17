Steven Nzonzi: Hayal kırıklığı yaşatmam

ÖNCEKI gece İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, taraftarların önünde futbol oynamak için sabırsızlandığını belirtti. Fransız orta saha, "Umarım taraftarı hayal kırıklığına uğratmayacağım. Çok çalışıp, iyi işler yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

İŞTE MALİYETİ:

Galatasaray, Nzonzi'nin maliyetini de açıkladı. Roma'ya bu sezon için ücret ödenmeyeceği ve futbolcunun satın alma opsiyonunun ilk sezon 16 milyon Euro, ikinci sezon ise 13 milyon Euro olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar, 500 bin Euro karşılığında 2020- 2021 sezonu için futbolcunun sözleşmesinin kiralık olarak uzatılabileceğini de aktardı. 30 yaşındaki oyuncu ise 3 milyon 250 bin Euro net ücret alacak.

BABEL'İN PENALTI ÜZÜNTÜSÜ!

DENIZLI'DE Ilk 11'de sahaya çıkan G.Saray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Penaltıyı atsaydık daha farklı olabilirdi. Rakibin direnci düşebilirdi. Kırmızı kart var, bu iki pozisyon kırılma anı oldu. İstemediğimiz bir skor" şeklinde konuştu.?