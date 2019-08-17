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ile 21. randevuda

İki takım arasında ligde geride kalan 20 maçın 9'undan , 5'inden galibiyetle ayrıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 12:31
Trabzonspor ile Kasımpaşa 21. randevuda

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 21. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.

- İSTANBUL'DA DENGE

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı.

İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

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Trabzonspor ile Kasımpaşa 21. randevuda
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