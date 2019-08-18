Ak krizi tırmanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana taraftarların hedefinde olan ve özür dilemesine rağmen tribünlerle bir türlü yıldızı barışmayan yardımcı antrenör Orhan Ak, Sivas'ta kulübede yer almadı. Yönetimin sahip çıkmasına rağmen tepkilerden kurtulamayan Orhan Ak için dünkü deplasmanda da "Orhan Ak bize silah çeksene. Orhan Ak dışarı" tezahüratları yapıldı.Tepkiler devam edince Başkan Fikret Orman ise Orhan Ak'ı tribünden locaya aldırdı.