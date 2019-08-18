Alanya Kayseri’de VAR’la kazandı

BUGÜN NELER OLDU

İstıklalMobilya Kayserispor ile Alanyaspor arasında Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede son gülen Akdeniz temsilcisi oldu. İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmada ikinci yarıda müthiş bir mücadele yaşandı. İki takım da gol için yüklenirken 86. dakikada Alanyaspor, Papiss Cisse ile aradığı golü buldu ve 1-0 öne geçti. 90+1. dakikada ise ev sahibi Kayserispor'un Pedro Henrique ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılı ekip uzatma anlarında bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince Alanyaspor zorlu deplasmandan 3 puanı almayı başardı.