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Alanya Kayseri’de VAR’la kazandı

, deplasmanda ’u ’nin sayısıyla 1-0 yendi. Ev sahibinin uzatmada Henrique ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Alanya Kayseri’de VAR’la kazandı
İstıklal Mobilya Kayserispor ile Alanyaspor arasında Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede son gülen Akdeniz temsilcisi oldu. İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmada ikinci yarıda müthiş bir mücadele yaşandı. İki takım da gol için yüklenirken 86. dakikada Alanyaspor, Papiss Cisse ile aradığı golü buldu ve 1-0 öne geçti. 90+1. dakikada ise ev sahibi Kayserispor'un Pedro Henrique ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılı ekip uzatma anlarında bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince Alanyaspor zorlu deplasmandan 3 puanı almayı başardı.
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Alanya Kayseri’de VAR’la kazandı
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