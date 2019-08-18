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tam 10 yıl sonra lige ikide iki ile başladı

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Arsenal tam 10 yıl sonra lige ikide iki ile başladı
Premier Lig'in ikinci haftasında sahasında Burnley'yi 2-1 mağlup eden Arsenal, 2009-10 sezonundan bu yana ilk kez lige üst üste iki galibiyetle başladı. Londra'da 25 Temmuz'da motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimine hedef olan Mesut Özil, hastalığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almazken, Sead Kolasinac ise yedek başladığı mücadelenin 71. dakikasında Alexandre Lacazette'in yerine oyuna girdi. İki futbolcu ligin ilk haftasındaki Newcastle United maçında "güvenlik" gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.
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Arsenal tam 10 yıl sonra lige ikide iki ile başladı
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