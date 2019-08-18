Çaykur Rizespor 3 puanla başladı

BUGÜN NELER OLDU

Geçen? sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor, 2019-20 sezonuna da iyi bir başlangıç yaptı. Ankara'da G.Birliği ile karşı karşıya gelen yeşilmavili ekip, tek golle 3 puanı almayı başardı. Ev sahibinde Flavio Ramos, üst üste gördüğü sarı kartlarla 39. dakikada oyundan atıldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında etkisini artıran Rize, aradığı golü 66'da buldu. Moroziuk'un sağdan çizgiye inerek yaptığı ortada, arka direkteki El Kabir topu Melnjak'ın önüne indirdi. Hırvat futbolcu da gelişine sert bir vuruşla ağları havalandırdı ve takımını galibiyete taşıdı.