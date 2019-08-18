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3 puanla başladı

’in ilk haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelen ekibi, 10 kişi kalan rakibini Melnjak’ın şık golüyle yendi

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Çaykur Rizespor 3 puanla başladı
Geçen? sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor, 2019-20 sezonuna da iyi bir başlangıç yaptı. Ankara'da G.Birliği ile karşı karşıya gelen yeşilmavili ekip, tek golle 3 puanı almayı başardı. Ev sahibinde Flavio Ramos, üst üste gördüğü sarı kartlarla 39. dakikada oyundan atıldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında etkisini artıran Rize, aradığı golü 66'da buldu. Moroziuk'un sağdan çizgiye inerek yaptığı ortada, arka direkteki El Kabir topu Melnjak'ın önüne indirdi. Hırvat futbolcu da gelişine sert bir vuruşla ağları havalandırdı ve takımını galibiyete taşıdı.
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Çaykur Rizespor 3 puanla başladı
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