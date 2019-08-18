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bıraktı gözler Terim’de!

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Hasan Şaş bıraktı gözler Terim’de!

G.Saray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın" ifadelerine yer verdi. Önceki gün oynanan maçın ardından Denizlisporlu bir grup taraftar ile Galatasaray antrenörleri Necati Ateş ve Hasan Şaş arasında gerginlik yaşanmıştı. Protokol tribünün altındaki localarda yer alan Denizlisporlu taraftarlar ile söz dalaşına girdiği iddia edilen Ateş ve Şaş, taraftarlara karşılık verince tansiyon yükselmiş ve küfürler havada uçuşmuştu. Olayların soyunma odası koridorlarında da devam ettiği bildirildi. Yaşanlardan dolayı Hasan Şaş'ın istifa ettiği öğrenildi. Gözler yönetim ve Fatih Terim'e çevrildi. Fatih Terim'in Hasan Şaş'ın istifasını kabul etmeyeceği gelen haberler arasında.

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Hasan Şaş bıraktı gözler Terim’de!
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