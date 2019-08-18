Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Süper Lig'in başlaması ile birçok takım mücadele etmeye başladı. Her takım elinden gelen mücadeleyi gösterirken merakla beklenen Kasımpaşa Trabzonspor maçı için de geri sayım başladı. Trabzonspor'u kendi evinde ağırlayacak olan Kasımpaşa güçlü bir rakip ile karşı karşıya. Peki Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte beklenen maç ile ilgili gelişmeler..

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat 21.45'te Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kasımpaşa müsabakası öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Trabzonspor kafilesi daha sonra maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etmek için Trabzon Havalimanı'na geldi.

Teknik direktör Karaman ve futbolcular, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Tarifeli uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, İvanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth yer aldı.

KASIMPAŞA

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri antrenmanı, 5'e 2 top kapma idmanının ardından pozisyon taktik çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.