Korkutan an

BUGÜN NELER OLDU

Maçta ilk yarının uzatma anlarında yürekleri ağza getiren bir sakatlık yaşandı. Beşiktaşlı Boyd ile Sivas'ın file bekçisi Samassa kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan iki futbolcuya da sağlık görevlileri müdahale etti. 5 dakika sonra iki futbolcu da ayağa kalktı ancak oyuna devam edemeyeceğini söyleyen Samassa, başının döndüğünü işaret etti ve taç çizgisinin önünde bir anda baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin tekrar müdahale ettiği Samassa, ambulansla hastaneye götürüldü. Geçici hafıza kaybı yaşayan kalecinin tedavisine başlandı.