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Ligde Fırtına zamanı

Avrupa’da Play-Off’a yükselen Trabzonspor, ligdeki ilk maçında Kasımpaşa’ya konuk oluyor

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Ligde Fırtına zamanı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı eleyen Trabzonspor, Süper Lig'de startı bu akşam deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçıyla verecek. Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularına yaptığı son uyarıda, "Yakaladığımız iyi havayı bozmayalım. Bu sezon bizim sezonumuz olsun. Ne kadar iddialı olduğumuzu herkese gösterelim" dedi. Havaalanında bir grup taraftarının karşıladığı Karadeniz ekibinde Onazi'nin haricinde eksik yok. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 21.45'te başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

TRABZON'UN KOZU YİNE SÖRLOTH
Sparta Prag'a karşı oynanan iki maçta da gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanan Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth, bugün yine takımın en büyük kozu olacak. Norveçli forvetin, hücumda Nwakaeme ile birlikte görev yapması bekleniyor.

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