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Giriş Tarihi: 18.8.2019
Monaco değil Trabzonspor!

Trabzonspor'un transferini bitirme aşamasına getirdiği İngiliz golcü Daniel Sturridge ile ilgili Fransız basını yeni bir iddia ortaya attı. RMC Sport televizyonu, bordo-mavili kulübün annesi ve amcasını Trabzon'a kadar getirip şehri tanıttığı 29 yaşındaki oyuncu için Monaco'nun da devreye girdiğini bildirdi. Ancak Trabzonspor cephesinden gelen haberlere göre Sturridge, menajerine tercihinin Türkiye olduğunu ve son pürüzlerin giderilmesinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

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Monaco değil Trabzonspor!
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