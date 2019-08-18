Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalan sarı lacivertli takım son haftalarda 6. Sıraya kadar yükselmiş ancak, Avrupa'ya katılma şansı elde edememişti. Bu yıl işleri daha sık tutmak isteyen Fenerbahçe mutlak şampiyonluk hedefiyle transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Vedat Muriç, Max Kruse, Gary Rodrigues, Emre Belözoğlu gibi tecrübeli ve yıldız isimler kadroya katan kanarya, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yarın akşam Süper Lig'de bu sezonki ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, İtalya'dan Khouma Babacar ile ilgilenirken, bir yıldız ismi daha gündemine aldı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…