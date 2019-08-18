Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri...

Son dakika | Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri...

’den son dakika gelmeye devam ediyor. Forvet hattında Vedat Muriç’in yanına bir takviye yapmak isteyen kanarya, yıldız ismi gündemine aldı. İtalya basınında yer alan haberlerde, Sassuolo’da forma giyen Khouma Babacar ile Fenerbahçe’nin ilgilendiği belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe’de Babacar ile ilgili gelişmeler devam ederken, bir son dakika haberi daha geldi. Schalke 04’ün yıldız ismi Fenerbahçe’yi Instagram hesabı üzerinden takibe aldı. İşte son dakika

Giriş Tarihi: 18.8.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 21:54
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri...

'den son dakika gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalan sarı lacivertli takım son haftalarda 6. Sıraya kadar yükselmiş ancak, Avrupa'ya katılma şansı elde edememişti. Bu yıl işleri daha sık tutmak isteyen Fenerbahçe mutlak şampiyonluk hedefiyle transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Vedat Muriç, Max Kruse, Gary Rodrigues, Emre Belözoğlu gibi tecrübeli ve yıldız isimler kadroya katan kanarya, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yarın akşam Süper Lig'de bu sezonki ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, İtalya'dan Khouma Babacar ile ilgilenirken, bir yıldız ismi daha gündemine aldı. İşte son dakika

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN