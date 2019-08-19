14 yabancı fazla!

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı sınırının kademeli olarak düşmesi gerektiğini söyledi. NTV'ye konuşan Güneş şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlar transfer istiyor. 'Al al' diyorlar, sonra 'kim aldı bunu' diyorlar. Yerli oyunculara oynama şansı %23, yabancı futbolculara %77 şans veriyoruz. Yabancı oyuncu konusunda uygulanan bir sistem var. 'Hadi kaldırın'
diyemezsiniz. 14 yabancı var. Asıl konu kulübün genel yapısı. 14 yabancıyı Avrupa'da kullanabilirsiniz, ancak Türkiye'de fazla. Mesela önce 10 oynayacak, sonraki sene 9'a, sonraki sene 8'e indireceksiniz."
ORMAN, ISIMLERI SAYIYOR AMA NEDENINI SÖYLEMIYOR!
LIGI de değerlendiren Güneş, Beşiktaş'ın transferleri hep geç yaptığını belirterek imâlı konuştu: "Beşiktaş'ta başkan Orman sürekli isimleri sayıyor, Talisca'lar varken şampiyon olamadık diye ama nedenini söylemiyor. Beşiktaş'ta transferler hep geç yapılıyor. Kampa hep gençlerle gidiliyor. Kayıplar hep ilk yarıda oldu o yüzden. Abdullah Hoca'nın takım oluşturmada sıkıntıları var transferden ötürü. Galatasaray'ın gücü var, bunu biliyorlar ama gösteremeyince sıkıntılar başlar. Fenerbahçe dinamik, ileride sorun yok ancak savunmada biraz sıkıntı var gibi."