14 yabancı fazla!

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı sınırının kademeli olarak düşmesi gerektiğini söyledi. NTV'ye konuşan Güneş şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlar transfer istiyor. 'Al al' diyorlar, sonra 'kim aldı bunu' diyorlar. Yerli oyunculara oynama şansı %23, yabancı futbolculara %77 şans veriyoruz. Yabancı oyuncu konusunda uygulanan bir sistem var.diyemezsiniz. 14 yabancı var. Asıl konu kulübün genel yapısı.LIGI de değerlendiren Güneş, Beşiktaş'ın transferleri hep geç yaptığını belirterek imâlı konuştu: "Beşiktaş'ta başkan Orman sürekli isimleri sayıyor, Talisca'lar varken şampiyon olamadık diye ama nedenini söylemiyor. Beşiktaş'ta transferler hep geç yapılıyor. Kampa hep gençlerle gidiliyor. Kayıplar hep ilk yarıda oldu o yüzden. Abdullah Hoca'nın takım oluşturmada sıkıntıları var transferden ötürü. Galatasaray'ın gücü var, bunu biliyorlar ama gösteremeyince sıkıntılar başlar. Fenerbahçe dinamik, ileride sorun yok ancak savunmada biraz sıkıntı var gibi."