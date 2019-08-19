Adil Rami için ilk temas kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe,Bonservisi elinde olan 33 yaşındakiFransız savunmacının menajeriile görüşmeler başladı.2017 yılında Sevilla'dan Marsilya'ya6 milyon Euro'ya transferolanADIL Rami son dönemde önce iki yıldır birlikte olduğu sinama yıldızı Pamela Anderson'u aldattığı haberleriyle manşetlere taşınmıştı. Bir televizyon şovunda çamur güreşi yapıp sakatlanması ise