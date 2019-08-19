Adil Rami için ilk temas kuruldu

Fenerbahçe, Marsilya'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle sözleşmesini feshettiği Adil Rami için ilk adımı attı.
Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki
Fransız savunmacının menajeri
ile görüşmeler başladı. Sportif Direktör Comolli vatandaşı olan Rami'nin şartları ve sakatlık durumu hakkında bilgi istedi.
2017 yılında Sevilla'dan Marsilya'ya
6 milyon Euro'ya transfer
olan Rami geçen sezon 21 maça çıkmış 1 de gol atmıştı.
ÇAMUR GÜREŞİ YAPARKEN SAKATLANDI
ADIL Rami son dönemde önce iki yıldır birlikte olduğu sinama yıldızı Pamela Anderson'u aldattığı haberleriyle manşetlere taşınmıştı. Bir televizyon şovunda çamur güreşi yapıp sakatlanması ise bardağı taşırmış ve Marsilya oyuncu ile yollarını ayırmıştı.