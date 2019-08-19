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mutlu başladı

Kırmızı-beyazlı takım, deplasmanda Göztepe’yi tek golle geçti. Maçın golü stoper Diego Angelo’dan geldi. Bülent Kormaz, Antalya kariyerinde ilk kez açılışta güldü

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Antalyaspor mutlu başladı
Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanda Göztepe'yi ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maça istediği gibi başlayan Akdeniz ekibi, 27'de ilk atağını gerçekleştirirken, sağdan bindiren Sangare'nin verdiği pasla topla buluşan Hakan şutu çekti ancak direğe takıldı. Ataklarını sıklaştıran kırmızı-beyazlılar, 29'da Bahadır'ın asistinde arka direkte topa iyi yükselen Diego ile geçti: 1-0. İkinci yarıya da hızlı başlayan Antalya, Ufuk'un ortasında Mukairu'nun vuruşunu Göztepe'nin kalecisi Beto çıkardı. Karşılaşma karşılıklı ataklarla geçti ancak başka ciddi girişimler olmayınca maç 1-0'lık skorla sona erdi.
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Antalyaspor mutlu başladı
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