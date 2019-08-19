Avcı’dan acil talep

BUGÜN NELER OLDU

Ağır Sivasspor yenilgisi sonrası yardımcılarıyla birlikte sabaha kadar karşılaşmanın analizini yapan Beşiktaş Teknik Direktörü AbdullahTakviyelerin acil olarak yapılmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının, Göztepe maçına kadar bir adım atılmasını beklediği öğrenildi. Mali açıdan imkan olması halinde ön libero da talep eden Avcı'nın bu bölgede Medel ve Oğuzhan'ın yetersiz kaldığını rapor ettiği kaydedildi., şartlar uygun olursa orta alana da takviye yapabileceklerini bildirdiği ifade edildi.