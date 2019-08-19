Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte ayrıntılar

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı için geri sayım başladı. Bu akşam ekranlara gelecek olan maç için heyecan dorukta. Lige 3 puan alarak lige başlamak isteyen Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak maça saatler kaldı. Peki Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda verilecek? Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta yayınlanacak? İşte ayrıntılar..

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki ekibin karşı karşıya geleceği Süper Lig mücadelesi 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak olan haftanın kapanış maçı Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.