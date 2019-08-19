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maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte ayrıntılar

Süper Lig’de ilk hafta kapanış maçında Fenerbahçe Gazişehir Gaziantepspor’u konuk edecek. Her iki takımda lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor ve bunun için mücadele edecekler. Geçen sezon beklenilen başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe bu akşam Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımın ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın Süper Lig’in ilk hafta maçlarını puansız kapatmasının ardından gözler bu akşamki maça çevrildi. Peli maçı hangi kanalda verilecek? yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:35
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte ayrıntılar

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı için geri sayım başladı. Bu akşam ekranlara gelecek olan maç için heyecan dorukta. Lige 3 puan alarak lige başlamak isteyen Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak maça saatler kaldı. Peki Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda verilecek? Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta yayınlanacak? İşte ayrıntılar..

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki ekibin karşı karşıya geleceği Süper Lig mücadelesi 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak olan haftanın kapanış maçı Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte ayrıntılar
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