Hasan Şaş’ın istifası 24 saat sürmedi

Galatasaray'daki görevinden önceki gece sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıklayan yardımcı antrenör Hasan Şaş, yine bir sosyal medya mesajıyla geri döndü. Denizli'de taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrası bu kararı alan Şaş'ın istifasına Fatih Terim'in izin vermediği bildirildi.
Şaş ise şu açıklamayı yaptı: "Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, bir şey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat.
Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızılı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." Galatasaray yönetimi de Hasan Şaş'ın görevinin başında olduğunu belirterek, Denizlispor maçı sonrası yaşananlarla ilgili yasal işlem başlatılacağını açıkladı.