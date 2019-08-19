Hasan Şaş’ın istifası 24 saat sürmedi

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'daki görevinden önceki gece sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıklayan yardımcı antrenör Hasan Şaş, yine bir sosyal medya mesajıyla geri döndü.Şaş ise şu açıklamayı yaptı: "Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez.Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızılı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." Galatasaray yönetimi de Hasan Şaş'ın görevinin başında olduğunu belirterek,