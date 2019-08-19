Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hatayspor üçlük attı

üçlük attı

Geçen sezon play-off finali oynayan Güney ekibi, ’yu ’in 80’de kafa golüyle mağlup etti

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Hatayspor üçlük attı
TFF 1. Lig'de Bolu Atatürk Stadında oynanan maçta Hatayspor, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. 21. dakikada Altınordu'nun atağında Anıl Koç'un sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı. 41. dakikada Okan Derici'nin müsait pozisyonda kötü vuruşunda top kalecide kaldı. 42'de Hatayspor'dan Sadi Karaduman'ın sert şutunda top direkten döndü. 75. dakikada ise Anıl Koç'un pasında topla buluşan Ersel Aslıyüksek'in şutunda top üst direkten geri döndü. Gol 80'de geldi. Furkan Şeker'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Caner'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor üçlük attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN