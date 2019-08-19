Hatayspor üçlük attı

TFF 1. Lig'de Bolu Atatürk Stadında oynanan maçta Hatayspor, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. 21. dakikada Altınordu'nun atağında Anıl Koç'un sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı. 41. dakikada Okan Derici'nin müsait pozisyonda kötü vuruşunda top kalecide kaldı. 42'de Hatayspor'dan Sadi Karaduman'ın sert şutunda top direkten döndü. 75. dakikada ise Anıl Koç'un pasında topla buluşan Ersel Aslıyüksek'in şutunda top üst direkten geri döndü.
Gol 80'de geldi. Furkan Şeker'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Caner'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.