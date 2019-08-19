Kavuşma zamanı

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Galatasaray, Radamel Falcao'ya sonunda kavuşuyor... İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarımızın gönlü yüzde 99 rahat olsun" diyerek, transferde artık sona gelindiğini müjdelemişti.Golcü futbolcu için özel bir karşılama töreni hazırlanacak. Sağlık kontrolünden geçecek olan Falcao, daha sonra başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın katılacağı imza töreniyle Aslan olacak.Sözleşmede performans, Galatasaray'ın başarısı ve atılacak gol sayısına göre de bonuslar olacak.