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’da gelenek sürüyor

Geçen sezonu tam 17 beraberlikle kapatan yeşil-beyazlılar yeni sezonun açılış maçında da aynı akıbeti yaşadı

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Konyaspor’da gelenek sürüyor
Ligin ilk haftasında evinde Ankaragücü ile karşılaşan Konyaspor rakibi ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 14. dakikada Ömer Ali'nin kafa vuruşunda top direkten dönerken meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı. Ataklarına devam eden Konya, Milosevic ile yakaladığı pozisyonda yine Korcan'ı geçemedi. İkinci yarıda her iki takım da ataklarla birbirlerini yıpratmaya çalıştı. Bitime 3 dakika kala Konya'da Mücahit Can'ın vuruşunu yine Korcan çıkarırken kalan dakikalarda eşitlik bozulmadı ve karşılaşma 0-0 bitti. Geçen sezonu 17 beraberlikle kapatan Aykut Kocaman'ın ekibi Konya, yeni sezona da 1 puanla başladı.
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Konyaspor’da gelenek sürüyor
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