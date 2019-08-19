Konyaspor’da gelenek sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Ligin ilk haftasında evinde Ankaragücü ile karşılaşan Konyaspor rakibi ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 14. dakikada Ömer Ali'nin kafa vuruşunda top direkten dönerken meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı. Ataklarına devam eden Konya, Milosevic ile yakaladığı pozisyonda yine Korcan'ı geçemedi. İkinci yarıda her iki takım da ataklarla birbirlerini yıpratmaya çalıştı. Bitime 3 dakika kala Konya'da Mücahit Can'ın vuruşunu yine Korcan çıkarırkenGeçen sezonu 17 beraberlikle kapatan Aykut Kocaman'ın ekibi Konya, yeni sezona da 1 puanla başladı.