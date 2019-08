Maçın röntgeni: Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

1- TRABZONSPOR da diğer şampiyonluk adayları gibi sezona puan kaybı ile başladı ama futbolda sık gördüğümüz bir anlık şanssızlığın kurbanı oldu. Nwakaeme'nin bilinen görüntüsünden uzak olması da takımı olumsuz etkiledi. Ancak bordo- mavililer özellikle hücumda şu anda ligin en potansiyelli takımı...

2- SÖRLOTH'UN 1.95'lik boyuna bakıp bu kadar hareketli olmasına şaşıranlar çok. Ama ona Premier Lig kapılarını açan zaten bu atletizmiydi. Norveçli'nin rakibini solundan geçip, topu soluna alarak yaptığı gol vuruşu buram buram kalite kokuyordu.

3- ABDÜLKADIR Ömür, Yusuf Yazıcı'yı hâlâ arıyor ama onsuz oynamaya da alışacaktır. Sörloth'a yaptığı asisten önce orta sahada topu çalması ve hücuma servis etmesi dört dörtlüktü.

4- TRABZONSPOR'UN yumuşak karnı orta saha... Obi Mikel hâlâ hazır değil. Sosa da rakibi karşılarken kesici olmaktan çok uzak. Bu da rakibin kaleye rahat inmesine yol açtı dün gece. Defansın yeni ikilisi Fernandes&Campi açık vermedi. Ancak orta sahadaki genel rahatsızlığın getirdiği arızalar giderilmezse Trabzonspor ummadığı kayıplar yaşayabilir. Hem de Uğurcan'a rağmen...

SÖRLOTH'UN BOŞU YOK

TRABZONSPOR'UN İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına 750 bin Euro'ya kiraladığı Norveçli golcü Sörloth, bordo-mavili forma ile çıktığı üçüncü resmi maçında da golünü attı. Sparta Prag ile oynanan Avrupa Ligi ön eleme maçlarında siftahı yapan genç futbolcu ligde de Trabzonspor adına sezonun ilk golüne imza koyan isim olmayı başardı. 23 yaşındaki Sörloth'un performansı sosyal medyada "Transferi tam isabet.. Trabzonspor golcüsünü buldu.. Keşke bonservisi alınsa" yorumları yapıdı.

BU DA KÖTÜ DEĞİL

Karaman, "Oyundan memnunum ama hücumda daha iyi olmalıydık. Kazanmaya gelmiştik, bu da bizim için kötü bir skor değil" dedi

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Oyuncularımın göstermiş olduğu mücadeleden memnunum. Doğru yaptığımız şeylerin yanında bize yakışmayanlar da var. Özellikle hücumda daha fazla pozisyona girip, gol atmalıydık. Rakibimizin gücünü de yadsımamak lazım. İyi hazırlanmış bir Kasımpaşa vardı. Buraya kazanmaya gelmiştik ama bu skor da bizim için kötü değil. AEK maçına da iyi bir sonuç almak için gideceğiz. Ligden sonra UEFA maçları bizi elbette zorlayacak ama şükürler olsun ki rotasyon yapabilecek bir oyuncu kadromuz var" ifadesini kullandı.

KAZANMALIYDIK

TRABZONSPOR kaptanı Sosa maçın ardından şunları söyledi: "İyi oynadık ve maçı kazanacak poziyonları yakaladık. Çok kötü bir sonuç olmasa da kazanmak daha güzel olurdu. İkinci yarıda da önemli fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Üç kulvarda yarışacağız. Bütün arkadaşlara ihtiyacımız var."

ÇOK YAKINDIK AMA OLMADI!

TRABZONSPOR'UN tek golünü atan Sörloth, "Her zaman gol attığımda mutlu oluyorum. Kendi adıma iyi gittiğini söyleyebilirim. Maçı kazanmaya yakındık ama olmadı" dedi. Norveçli yıldız Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri AEK ilgili ise, "Bu maçlar kendi içinde yaşanan maçlardır. Çok büyük şansınız var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Deplasmanda iyi sonuç alırsak bunu avantaj elimize geçer" ifadelerini kullandı.

13

Süper Lig'de 13 maçtır yenilmeyen Trabzonspor (9 galibiyet, 4 beraberlik), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

KASIMPAŞA-Trabzonspor maçını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Güneş, maçı A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici Selim Soydan ile birlikte izledi.

'KİM VERECEK PARAYI!'

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra transferlerle ilgili şu yorumu yaptı: "Yusuf Yazıcı'dan gelecek paranın tamamı borçlara gidecek. Yıldız transferi ile alakalı olarak beklenti içine sokmak pek sağlıklı değil. Transfer dediğiniz şey o kadar kolay değil. 'Come to Trabzonspor', 'Come To Galatasaray' diyorlar. Bu paralar nasıl ödenecek? Kim verecek o parayı?"

ROTA YUNANİSTAN

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında Kasımpaşa ile oynayan bordo- mavililer bu karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönmedi ve İstanbul'da kaldı. Perşembe günü Yunanistan'da AEK Atina ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçına çıkacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını bugün Riva'da sürdürecek. Bordomavililer yarın özel uçakla Atina'ya uçacak.