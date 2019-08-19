SABAH Spor yazarlarından çarpıcı Beşiktaş tespiti

ERMAN TOROĞLU
KİMİN NE YAPTIĞI BELLİ DEĞİL
Ligin ilk maçlarına bakıyoruz, önce Galatasaray, sonra Beşiktaş. İkisi de kaybetti. Al birini, vur ötekine. Bence ortaya çıkan sonuçlar büyüklerin kötülüğünden değil, küçüklerin daha ciddi ve iyi çalışmalarından doğan neticeler oldu. Ukalalık yapmadan oynuyorlar, hakemler de doğru düdük çalarlarsa başarılı oluyorlar. Sivasspor karşısında Beşiktaş'ta iyi oynayan oyuncu yoktu. Takım adeta akordu bozuk orkestra gibi.
Kimin ne yaptığı belli değil. Maçın tamamında direksiyon Sivasspor'un elindeydi. Rıza Çalımbay'ın takımları zaten aynen futbolculuğunda olduğu gibi fizik olarak iyi, arı gibi çalışan takımlar oluyor. Şu net bir olay; Beşiktaş iyi görüntü vermedi.
Düzelir mi, inşallah düzelir. Ama tabii ki inşallaha- maşallaha kalırsa da işleri zor olur.
MURAT ÖZBOSTAN
SİSTEM YENİ TAKIM GÜNEŞ'İN!
Beşıktaş kadrosunun yüzde 99'unu korudu. Üstüne bir de transferler yapıldı. Durum böyle iken Sivas deplasmanında alınan sonuç büyük bir hüsrandır. Yeni sistem iyi güzel de bu takım Şenol Güneş'e göre kurulmuştu. Şapkadan tavşan mı çıkacak 2-3 haftada!. Sabır lazım ama onu da taraftar göstermez. Abdullah Avcı ısrarla saha içinde olacağını söylüyor. Fakat bunun yeterli olmayacağı da gün gibi aşikâr. Başakşehir geride kaldı. Büyük bir camia var artık. Bunu idare etmek, moral vermek, taraftarın nabzını tutmak önemli. Orhan Ak krizi korkarım ki giderek büyüyor. Bir kişi için Beşiktaş camiası niye gerilsin?
Bunların olacağını bile bile bu seçimi yapmak yangına benzin dökmek gibi bir şey. Maç günü de yazdım! Beşiktaş dışarıdaki sorunlarını çözmeli. Bir kaleci, bir sol kanat, bir forvet de almalı.
BÜLENT TİMURLENK
SAKATLAR DÖNÜNCE BEŞİKTAŞ TOPARLAR
Abdullah Avcı'nın, "İlk yarıda benim planım tutmayınca ikinci yarıda takımın alıştığı oyun düzenine döndük" demesi Beşiktaş'ın durumunu özetliyor. Yeni bir orkestra şefi var ama herkes ayrı telden çalıyor. Karius, Atiba ve Burak'ın yokluğunda deplasmanda elbet sıkıntı çekersiniz ama Beşiktaş da Galatasaray gibi rakibi karşısında fizik ve kondisyon olarak ezildi. İlk hafta bize bazı sinyaller verir ancak kalkıp da ağır bir teşhiş koymaya gerek yok.
Quaresma'nın Avcı'nın oyun sistemine uymadığını sezon başlamadan önce de biliyorduk. Atiba'nın yaşını da herkes biliyor, Oğuzhan'ın vazgeçmişliğini de. Sakatlar dönünce Beşiktaş toparlar. Ancak kulübedeki sorunu çözmeden sezon bıçak sırtında yürür.
Yeni iki yabancı bekin performansı ve Burak'ı yedekleyecek kalitede yeni bir santrfor Beşiktaş'ın geleceğini daha net görmemizi sağlar.