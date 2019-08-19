SABAH Spor yazarlarından çarpıcı Beşiktaş tespiti

TOROĞLU

ÖZBOSTAN

TİMURLENK

BUGÜN NELER OLDU

Ligin ilk maçlarına bakıyoruz, önce Galatasaray, sonra Beşiktaş. İkisi de kaybetti. Al birini, vur ötekine. Bence ortaya çıkan sonuçlar büyüklerin kötülüğünden değil, küçüklerin daha ciddi ve iyi çalışmalarından doğan neticeler oldu. Ukalalık yapmadan oynuyorlar, hakemler de doğru düdük çalarlarsa başarılı oluyorlar.Kimin ne yaptığı belli değil. Maçın tamamında direksiyon Sivasspor'un elindeydi. Rıza Çalımbay'ın takımları zaten aynen futbolculuğunda olduğu gibi fizik olarak iyi, arı gibi çalışan takımlar oluyor.Düzelir mi, inşallah düzelir. Ama tabii ki inşallaha- maşallaha kalırsa da işleri zor olur.Beşıktaş kadrosunun yüzde 99'unu korudu. Üstüne bir de transferler yapıldı. Durum böyle iken Sivas deplasmanında alınan sonuç büyük bir hüsrandır. Yeni sistem iyi güzel de bu takım Şenol Güneş'e göre kurulmuştu. Şapkadan tavşan mı çıkacak 2-3 haftada!. Sabır lazım ama onu da taraftar göstermez. Abdullah Avcı ısrarla saha içinde olacağını söylüyor. Fakat bunun yeterli olmayacağı da gün gibi aşikâr. Başakşehir geride kaldı. Büyük bir camia var artık. Bunu idare etmek, moral vermek, taraftarın nabzını tutmak önemli.Bunların olacağını bile bile bu seçimi yapmak yangına benzin dökmek gibi bir şey. Maç günü de yazdım! Beşiktaş dışarıdaki sorunlarını çözmeli. Bir kaleci, bir sol kanat, bir forvet de almalı.Abdullah Avcı'nın, "İlk yarıda benim planım tutmayınca ikinci yarıda takımın alıştığı oyun düzenine döndük" demesi Beşiktaş'ın durumunu özetliyor. Yeni bir orkestra şefi var ama herkes ayrı telden çalıyor. Karius, Atiba ve Burak'ın yokluğunda deplasmanda elbet sıkıntı çekersiniz ama Beşiktaş da Galatasaray gibi rakibi karşısında fizik ve kondisyon olarak ezildi.Quaresma'nın Avcı'nın oyun sistemine uymadığını sezon başlamadan önce de biliyorduk. Atiba'nın yaşını da herkes biliyor, Oğuzhan'ın vazgeçmişliğini de. Sakatlar dönünce Beşiktaş toparlar.Yeni iki yabancı bekin performansı ve Burak'ı yedekleyecek kalitede yeni bir santrfor Beşiktaş'ın geleceğini daha net görmemizi sağlar.