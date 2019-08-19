Tavares için son kararı Hikmet Karaman verecek

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İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı orta saha futbolcusu Tavares ile görüşmelere başladı. Pedro Henrique'nin menajeri olan Cesar Santana'nın önerisi ile İsviçre'nin Sion takımında oynayan 24 yaşındaki futbolcu ile temas kurulduğu ve görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. 10 numara oynayan Tavares için son kararı teknik direktör Hikmet Karaman'ın vereceği öğrenildi. 1994 doğumlu Brezilyalı futbolcu, Brezilya'nın Flamengo takımında üç sezon oynadıktan sonra birer sezon da Cagliari, Leeds United ve Nantes'ta kiralık olarak forma giydi.