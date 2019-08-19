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Yeni gümbür gümbür

’ın takımı Yeni lige üç puanla girdi. Sarı-siyahlı takım, Başakşehir’i Guilherme, Javovic ve Fofana ile yıktı. Buruk üç resmi maçta sıfır çekti

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Yeni Malatya gümbür gümbür
Olympiakos'a iki maçta da yenilen ve Devler Ligi rüyasına son veren Başakşehir, ligi Yeni Malatya deplasmanında açtı. Yeni sezona da iddialı girmek isteyen Okan Buruk'un ekibi mücadeleyi 3-0 kaybetti. 43. dakikada Elia'nın ceza sahası dışında sert şutunda, kaleci Farnolle topu güçlükle uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Soner Aydoğdu'nun ceza sahası yayından plase vuruşunda, top yandan auta gitti. 65. dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Ancak Robin Yalçın topu dışarı gönderdi. 67'de ikinci sarıdan kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci takımını 10 kişi bıraktı. Bir dakika sonra Malatya golü buldu. Guilherme düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 88'de Javovic durumu 2-0 yaparken, 90+2'de Fofana skoru ilan etti: 3-0.
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Yeni Malatya gümbür gümbür
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