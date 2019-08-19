Yeni Malatya gümbür gümbür

BUGÜN NELER OLDU

Olympiakos'a iki maçta da yenilen ve Devler Ligi rüyasına son veren Başakşehir, ligi Yeni Malatya deplasmanında açtı. Yeni sezona da iddialı girmek isteyen Okan Buruk'un ekibi mücadeleyi 3-0 kaybetti. 43. dakikada Elia'nın ceza sahası dışında sert şutunda, kaleci Farnolle topu güçlükle uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Soner Aydoğdu'nun ceza sahası yayından plase vuruşunda, top yandan auta gitti. 65. dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Ancak Robin Yalçın topu dışarı gönderdi. 67'de ikinci sarıdan kırmızı kart görentakımını 10 kişi bıraktı. Bir dakika sonra Malatya golü buldu.