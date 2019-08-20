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'tan dev indirim

Kazancı eleştiri konusu olan , kendi isteğiyle maaşını 2 milyon Euro’dan 1.2 milyon Euro’ya düşürdü ve “Fenerbahçelilik, gerektiğinde elini taşın altına koymaktır” dedi

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Alper Potuk'tan dev indirim

FENERBAHÇE'DE aldığı maaş nedeniyle büyük tepki gören Alper Potuk, kendi isteğiyle yüzde 40 indirime gitti. Yıllık 2 milyon Euro ücret alan Alper'in sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni sözleşmede 1.2 milyon Euro ücreti kabul ettiği bildirildi. Kulüple 2021- 2022 sezonuna kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçelilik, gerektiğinde elini taşın altına koymaktır. Taraftarlarımızın beklentilerini yeri geldiğinde karşıladım, yeri geldiğinde karşılayamadım. Bundan sonra birlik olma zamanı. Hep birlikte omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

FREY'IN bonservisi 1 milyon Euro

FENERBAHÇE İsviçreli golcüsü Michael Frey'i Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiraladı. Anlaşmaya göre sezon sonunda Alman kulübü 1 milyon Euro öderse, Frey'in bonservisini alabilecek. Fenerbahçe, Frey'in ardından kadroda düşünmediği iki yabancıyla daha yolları ayırmanın hazırlığı içerisinde... Meksikalı stoper Reyes'in maaşının bir kısmının karşılanarak transferine onay vereceği bildirildi. Kameni ise 1 yıllık kalan ücreti konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Şayet anlaşma olursa kısa sürede yollar ayrılacak.

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Alper Potuk'tan dev indirim
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