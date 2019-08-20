"Berat Ayberk Özdemir'i de Avrupa’dan istiyorlar"

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı siyahlılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç yaptı.

"OYUNCULARIMA İNANCIM TAM"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, antrenman öncesi basın yaptığı açıklamada, ilk hafta mağlubiyetle başladıklarını belirterek, "Kazanan takımı tebrik ediyoruz ama maçın hakkı bu değildi. Biz sahada 11'e 11 mücadele etseydik üç puanı rahatlıkla alabileceğimiz bir müsabakaydı. Hazırlık dönemini iyi geçirmemize rağmen maça iyi başlayamadık. Maçın içerisinde üçüncü bölgede ilk yarı boyunca üretkenliğimiz azdı. Hakem arkadaşımız da çok basit fauller çaldı. İç sahadaki ilk maçımızı kazanmak istiyorduk. Şanssız bir şekilde kaybettik. Hiç problem değil. Takımıma, oyuncu grubuma inanıyorum. İyi bir takımımız, oyuncu grubumuzu var" dedi.

Kaplan, hücum futbolu oynatmayı sevdiğini vurgulayarak, "Rakibimiz kim olursa olsun planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz. Gazişehir Gaziantep maçını da aynı şekilde düşünüyoruz. Üçüncü bölgede basan bir Gençlerbirliği olacak. Kazanmak için planlarımızı yapıyoruz. Biz oraya üç puan için gideceğiz. Bir orta saha oyuncusunu Ankara'ya getirdik, büyük ölçüde de anlaştık. Stoper bölgesi için görüştüğümüz oyuncu arkadaşımız var, o da büyük bir ihtimalle cumaya kadar bitecek gibi gözüküyor. Bir de sol kenar oyuncumuz var. Onun transferi de bitmek üzere. Cuma günü belki onu da Ankara'ya getireceğiz" diye konuştu.

"ÜLKE FUTBOLU ADINA GÜZEL BİR ŞEY"

Mert Çetin'in Roma'ya transferiyle ilgili soruları yanıtlayan Mustafa Kaplan, "Ülke futbolu, Gençlerbirliği adına çok güzel bir şey oldu. Mert Çetin'i geçmişte bu kulüpte profesyonel yapan benim. Mert'i Hacettepe'de oynatan bir teknik adamım. Gençlerbirliği uzun bir aradan sonra Avrupa'ya oyuncu sattı. Ülke futbolu için çok değerli bir olay. Bu transferin baş mimarı kulübümüzün genel menajeri Emrah Atasoy ve başkanımız Murat Cavcav'dır. Çünkü ülkemizde çok düşük rakamlarla Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talip olduğu bir oyuncuydu. Ama başkanımız çok büyük oynayarak o rakama kesinlikle vermeyi düşünmedi. Üstene çok iyi rakamı bulunca da Mert'i şatmış oldu. Mert kaliteli bir oyuncu, kaliteli bir insan. Bizi Roma'da en iyi şekilde temsil edecektir. Oradan da milli takıma gelecektir" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 14 maçta görev alan Berat Ayberk Özdemir, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

"BERAT'I AVRUPA'DAN İSTİYORLAR"

Başkent ekibinin orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in de Avrupa'dan talibinin bulunduğunu ifade eden Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi bir altyapıya sahibiz. Aramızda Rahmetullah, Berat Ayberk Özdemir var. Berat'ı da şu an Avrupa'dan isteyen takım var. Onu da her an satabiliriz. Başkana, 'İstediğiniz rakamı bulduğunuzda verebiliriz.' dedim. Ayrıca Arda, Abdullah, İlker gibi altyapıdan gelen 6-7 arkadaşımız var. Onları en iyi şekilde hazırlayıp ülke futboluna sunmak istiyoruz."