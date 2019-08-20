Bu ikiliye dikkat

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı AEK, Taksim'deki Pera takımının devamında 1924 yılında Yunanistan'da kuruldu. Yunan ekibinin en büyük başarısı Avrupa Ligi'nde 1976 yılında Juventus ile oynadıkları yarı final. Tarihi boyunca 12 kez Yunanistan Ligi Şampiyonluk Kupası, 15 kez Yunan Kupası, 2 kez Yunanistan Süper Kupası ve 1 kez de Yunanistan Lig Kupası'nı müzesine götüren AEK, geçen yıl ligi 3. sırada bitirmişti.
Çılgın bir taraftar topluluğuna sahip AEK ezeli rakipleri Olympiakos ve Panathinaikos'un ardından en fazla bilinen Yunanistan takımı.
MANTALOS 2'DE 2 YAPTI
AEK'nın en önemli ismi Yunan 10 numara Petros Mantalos
... 2014 yılından beri AEK'da forma giyen Mantalos takımın en istikrarlı oyuncularından biri. Bu sezon iki Avrupa Ligi maçında 2 gol attı.
Takımın diğer dikkat çeken ismi ise Hırvat forvet Marko Livaja. Daha önce Inter
ve Rubin Kazan
takımlarında da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 38 maçta 12 gol attı. AEK ligdeki ilk maçına bu hafta sonu çıkacak.