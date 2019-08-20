Bu ikiliye dikkat

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı AEK, Taksim'deki Pera takımının devamında 1924 yılında Yunanistan'da kuruldu.Çılgın bir taraftar topluluğuna sahip AEK ezeli rakipleri Olympiakos ve Panathinaikos'un ardından en fazla bilinen Yunanistan takımı.AEK'nın en önemli ismi Yunan 10 numara... 2014 yılından beri AEK'da forma giyen Mantalos takımın en istikrarlı oyuncularından biri.Takımın diğer dikkat çeken ismi ise Hırvat forvetvetakımlarında da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 38 maçta 12 gol attı. AEK ligdeki ilk maçına bu hafta sonu çıkacak.