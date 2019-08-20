Drogba başkanlığa soyundu

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray taraftarının hala unutamadığı isimlerden biri olan Didier Drogba,Drogba, adaylık için gerekli dosyayı yetkililere ulaştırdı. 41 yaşındaki eski futbolcunun rakipleri de bir hayli ünlü. Feyenoord, Auxerre ve Paris Saint-Germain gibi takımlarda forma giyen Bonaventure Kalou'nun da aday olacağı iddialar arasında. Ayrıca mevcut başkan Augustin Sidy Diallo'nun da yeniden adaylığa başvuracağı belirtildi.