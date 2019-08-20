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Drogba başkanlığa soyundu

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Drogba başkanlığa soyundu
Galatasaray taraftarının hala unutamadığı isimlerden biri olan Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahili'nde futbol federasyonu başkanlığına aday oldu. L'Equipe'te yer alan habere göre Drogba, adaylık için gerekli dosyayı yetkililere ulaştırdı. 41 yaşındaki eski futbolcunun rakipleri de bir hayli ünlü. Feyenoord, Auxerre ve Paris Saint-Germain gibi takımlarda forma giyen Bonaventure Kalou'nun da aday olacağı iddialar arasında. Ayrıca mevcut başkan Augustin Sidy Diallo'nun da yeniden adaylığa başvuracağı belirtildi.
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Drogba başkanlığa soyundu
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