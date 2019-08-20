Ersun Yanal: Bu maratonu biz göğüsleriz

ATILAN gollerde büyük sevinç yaşayan F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Geçen sezon ile bu sezonki takımı kıyaslayamayacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "İyi başlangıç oldu. Şampiyonluk iddiamız, söylemlerimiz bir yere oturmalı.

Bu takımın oyunu daha da gelişecek, daha da iştahlı oynayacağız. Beklentileri ve istekleri, bu takımı daha iyi nasıl oynatırız diye düşünerek karşılamak zorundayız. Çekincemiz yok ama ayaklarımızı yere basıyoruz. Ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Zorlukları biliyoruz. Bunun için deneyimliyiz. Bu zorluklarla çarpışacağımız, yarışacağımız uzun bir maratona çıktık. Bu maratonu göğüsleyebiliriz. Birlikte defalarca yaptık, 28 kere yaptık, 29. kez yapmak isteyen bir takımız."

VOLKAN BIR YERE ATILACAK BİRİ DEĞIL

Yeni sözleşme yapılmayan kaleci Volkan Demirel hakkındaki soruyu da yanıtlayan Ersun Yanal, bu konuyu yönetimde görüştüklerini söyledi. Volkan'ın önemli bir isim olduğunu vurgulayan Yanal, "Volkan Demirel bizim iç konumuz. Yönetimimizle, ekibimizle konuştuğumuz bir konu. Konuşma yeri burası değil. Volkan, Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncuydu. Fenerbahçe için hiçbir zaman bir yere atılacak bir isim değil. Bu konu kısa süre içinde netleşecek ve açıklama yapılacak" ifadesini kullandı.

KADIKÖY'DE BÜYÜK DESTEK

FENERBAHÇELI taraftarlar, sezonun ilk resmi maçında sarı-lacivertli futbolculara büyük destek verdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi takıma destek olarak, futbolculardan şampiyonluk sözü istedi. Bu arada başkan Ali Koç maçı locasından izledi.