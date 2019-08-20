Fatih Terim, Florya'ya taşındı

İtalya'da 11 Ağustos'ta Fiorentina ile oynanan maçın ardından soluğu hastanede alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim başarılı bir operasyon geçirip belindeki fıtıklardan kurtulmuştu. Doktorların istirahat etmesini önerdiği başarılı teknik adam çareyi Florya'ya taşınmakta buldu. Terim, teknik kadro için hazırlanan özel evde kalmaya başlarken hem takımı yakından takip etme şansını buluyor hem de İstanbul trafiğinde yol çilesi yaşamıyor. Kontrolden geçen Terim'in iyi olduğu ve kendisini sıkıntıya sokacak bir sorunu kalmadığı bildirildi.

Bu arada Galatasaray'ın Denizlispor maçı sonrası yaptığı 2 günlük izin bitti ve Konyaspor karşılaşması için hazırlıklar başladı. Oyuncularına önemli uyarılarda bulunan Fatih Terim'in, Denizli'de 2-0 kaybeden kadroda önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi.

CEZASI DA BİTTİ?

Ameliyattan iki gün sonra soluğu Florya'da alan Terim'i oyuncuları böyle karşılamıştı. Bu arada tecrübeli hocanın geçen sezon aldığı 3 maçlık ceza bitti. Fatih hoca Pazar günü Konya maçında takımın başında kulübede olacak.

'Diagne'yi bize çaktılar'

ÜNAL Aysal döneminde G.Saray'da ikinci başkan olan Hamdi Yasaman çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Yasaman'ın satırbaşları şöyle:

Kasımpaşa'nın ucuza aldığı futbolcuya 10 milyon Euro'nun üzerinde para verdik. Diagne'yi bize çaktılar!

Kasımpaşa'nın sponsoru gibiyiz. Donk, Eren Derdiyok gibi oyuncular da oradan alınmıştı.

Hasan Şaş'ı tavır olarak beğenmiyorum. Galatasaray'ın ciddiyetine yakışmıyor. Kabadayı gibi. İstifa etti, geri döndü. Tasvip etmiyorum. Galatasaray çocuk oyuncağı mı?

Galatasaray, Onyekuru'yu kaybetmese çok iyi olurdu.

Falcao'nun Türkiye'de çok başarılı olacağının garantisi yok.

Mevcut kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığını düşünüyorum.

Teklif yok!

GALATASARAY'IN yollarını ayırmak istediği Diagne'nin menajeri Simone Laurelli, Rus basınına transfer gelişmeleri hakkında konuştu. Laurelli yaptığı açıklamada, "Elbette ilgi olabilir. Ancak Spartak Moskova'dan veya başka bir kulüpten teklif gelmedi" dedi.