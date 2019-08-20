Güneysusporlu hentbolculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet

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Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Güneysuspor'un Sırp oyuncusu Uros Jevtic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak istediğini söyledi. Rize temsilcisinin dün düzenlediği imza töreninde konuşan Jevtic, "Takım olarak Güneysu'da olmaktan çok mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımız ve ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor ve tanışmak istiyoruz. Hafta sonu Güneysu'daki evine geleceğini duyduk. Kendisi ile tanışmak istiyoruz. Kendisini bizim bir maçımızı izlemeye davet ediyoruz" dedi. Ürdünlü Ebu Hasan ise Rize'yi doğaya olan sevgisinden dolayı tercih ettiğini vurgulayarak,diye konuştu.