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Barrow: Galatasaray maçında büyük bir takıma karşı...

'un İngiltere'nin Reading takımından transfer ettiği , Galatasaray maçında büyük bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 11:27
Barrow: Galatasaray maçında büyük bir takıma karşı...

İlk hafta performansıyla büyük alkış alan Denizlispor'un kanat oyuncusu Barrow, "Herkes sahada elinden gelenin en iyisini yaptı. Sahada tüm takım birbirine destek oldu. Bu yüzden iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Maçta sakatlanıp sedyeyle çıkmak zorunda kaldım. Taraftarlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu başarılı skoru elde ettik. Sahamızdaki karşılaşmalarda taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yapıp onları mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Adalesinde sertleşme oluşan 26 yaşındaki oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Barrow: Galatasaray maçında büyük bir takıma karşı...
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