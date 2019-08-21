Ferdi Kadıoğlu hedefini açıkladı

FENERBAHÇE'YE geçen sezon gelen ancak süre almakta bir hayli zorlanan Ferdi, dün 77'de oyuna girerken 88'de golünü attı. 19 yaşındaki Ferdi, "İstediğim seviyeye ulaşabilmek için çok çalıştım. Halen geliştirmem gereken noktalar var. Ersun Yanal'a bana bu şans verdiği için çok teşekkür ediyorum. Kısa süre içinde bu takımın değişmezlerinden olmak en büyük hedefim. Fenerbahçeli Ferdi olarak bu camianın sembolü olmak istiyorum" diye konuştu.

İLK HAFTAYA DAMGA VURDU

GAZIŞEHIR'İ 5-0 yenip 123 hafta sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe sadece gol sayısı ile değil tüm rakamlarıyla ilk haftanın en iyisi oldu:

Topa sahip olma (76.3)

İsabetli pas (661)

İsabetli şut (9)

Rakip ceza sahasında topla buluşma (40)

Net gol pozisyonuna girme (6)

En çok gol (5)

En yüksek pas yüzdesi (%89,9)

MOSES 4-5 HAFTA YOK!

Gazişehir maçında takımı penaltıdan 1-0 öne geçiren, ikinci penaltıyı ise kaçıran Victor Moses 77. dakikada sakatlanıp yerini Ferdi'ye bırakmıştı. Nijeryalı sağ kanadın ön üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. Bu durumda oyuncu en iyi ihtimalle 4, en kötü şartlarda 5 hafta takımdaki yerini alamayacak. Moses'in, Başakşehir (d), Trabzon, Alanya (d), Ankaragücü maçlarını kaçırması bekleniyor. Milli arada tedavisi sürecek olan Nijeryalı'nın 6. haftadaki Galatasaray derbisine yetişmesi planlanıyor.

EMRE: BU BİR ŞEY DEĞİL

GAZIŞEHIR maçında penaltı yaptıran, Vedat'ın golünde asiste imza atan ve bir de gol bulan Emre Belözoğlu, 5-0'lık galibiyete rağmen istenen seviyede olmadıklarını söyledi. Tecrübeli kaptan, "Bu galibiyet bizim için başlangıçtı ancak bu sezonun en iyi futbolu bu olmayacak. Bu takıma inanıyorum. Çok daha iyi işler çıkaracağız" dedi. Emre rakibin lige daha yeni çıkması ve çok transfer yaptığı için birbirini tanımaması şeklindeki yorumları da şöyle değerlendirdi: "Sonuçta bir Süper Lig takımı ile oynadık. Lig tecrübeleri yoktu belki ama kaliteli oyuncuları vardı. Biz ligin zirvesindeyiz. 34. haftanın sonuna kadar bunu korumak için her şeyi yapacağız."

Emre, Vedat'ın golü için "Ben bir şey yapmadım o güzel vurdu" dedi.