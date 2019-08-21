Galatasaray'a transfer müjdesi: Kostas Mitroglou, PSV'de

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından PSV Eindhoven'a kiralandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı için 1,5 milyon Euro net ücret kazanan Yunan forvet, gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarı hayal kırıklığına uğratmıştı.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü Şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1.250.000 Euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"