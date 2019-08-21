Haber Hattı

Başakşehir'den iki sürpriz hamle

BAŞAKŞEHİR'DEN dün iç transferde iki önemli imza geldi. Turuncu-lacivertliler, uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yern alan Mahmut Tekdemir ve A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Mert Günok ile nikah tazeledi. Başakşehir, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Mahmut ile 5 yıllık, 30 yaşındaki milli kaleci Mert Günok'la ise 4 yıllık sözleşme yeniledi. Her iki futbolcu için de hayırlı olsun mesajını paylaşan Başakşehir, Mahmut için "12 kez ay-yıldızlı formayı giyen takım kaptanımıza başarılar diliyor, bir Başakşehir efsanesi olarak kariyerinin sonuna dek turuncu lacivertli formamızı terleteceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş, hocalarla buluştu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç milli takımlarda görev yapan Oğuz Çetin, ve Tolunay Kafkas ile birlikte diğer antrenörlerle buluştu. Tanışma niteliği taşıyan toplantıda ay-yıldızın teknik patronu Şenol Güneş, Kafkas ve Çetin'den genç milli takımlar ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, antrenörler ile sohbet etti. Güneş, genç milli takımların önemine değindi ve antrenörlere çalışmalarında başarılar diledi. Toplantıda Şenol Güneş'in yardımcıları ve Ümit Milli Takım teknik heyeti de hazır bulundu.

Japonya'dan Antalya'ya!

ANTALYASPOR, 28 yaşındaki sol bek Eren Albayrak ile sözleşme imzaladı. Bir yıldır Japonya'da top koşturan Albayrak, kendisini 2 artı 1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Albayrak, "Türkiye'yi özlemiştim. Antalyaspor'un projeleri, yapılanması transferimin gerçekleşmesinde etken oldu. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum" dedi. Trabzonspor, Rizespor, Başakşehir ve Konyaspor formalarını giyen Eren, geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyerken 1 kez asist yaptı.