Merih Demiral: Hayalini kurduğum yerdeyim

İtalyan ekibi Juventus, sezon başında Sassuolo'dan 18 milyon Euro'ya aldığı milli futbolcumuz Merih Demiral için imza töreni düzenledi. Siyah-beyazlıların büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki stoper, "Buradaki ilk Türk futbolcu olmak büyük bir gurur. Gençlere tavsiyem, hayallerini hiçbir zaman bırakmasınlar. Ben şu anda hayalini kurduğum oyuncularla antrenman yapıyorum" dedi. Takım olarak her kupaya talip olduklarını vurgulayan Merih, "Juventus'ta kupalar kazanmak istiyorum, bunun için buraya geldim. Juventus, dünyanın en iyi defans oyuncularına sahip. Bu bir şans ve özveri göstermem gerekiyor" diye konuştu.

İtalya'ya Türk akını sürüyor!

MERİH Demiral'ı Alanyaspor'dan transfer edip 6 ay sonra Juventus'a satan Sassuolo, bu kez Rapid Wien forması giyen Mert Müldür'ü kadrosuna kattı. İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 20 yaşındaki oyuncunun Rapid Wien'den transfer edildiğini duyurdu. Geçen sezon 39 maçta oynayan Mert, A Milli Takım formasını da 2 kez sırtına geçirdi. Mert Müldür, Romalı Cengiz ve Mert Çetin ile Juventuslu Merih Demiral'ın ardından Çizme'nin yolunu tutan dördüncü genç Türk oldu.